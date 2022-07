Delegado atira em motorista durante briga de trânsito em BH

Um delegado da Polícia Civil de Minas Gerais atirou contra um motorista durante uma briga de trânsito, na tarde desta terça-feira (26). O desentendimento ocorreu no Viaduto Oeste, no Complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte. O motorista atingido morreu após ser encaminhado para hospital.

Foto: Alice Brito / O Tempo

Conforme informações de testemunhas, o delegado, que dirigia um carro de passeio, atirou contra o condutor de um caminhão reboque. A vítima teria sido atingida com um disparo no pescoço. A discussão começou depois que o motorista do carro maior "fechou" o investigador, que ficou nervoso e revidou com um disparo.

Amigos da vítima informaram que o homem passa por uma cirurgia no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas ainda segundo informação preliminar, o homem morreu. A Polícia Civil atendeu a ocorrência. A Polícia Militar (PM) não teve qualquer atuação no caso.

Da redação com O Tempo