Bandidos amarram funcionária de hamburgueria durante assalto em Minas

A Polícia Militar prendeu nessa terça-feira (26) um homem de 25 anos e apreendeu um adolescente de 15 anos após um assalto a uma hamburgueria no bairro Cândida Câmara, em Montes Claros, no Norte de Minas. Durante o roubo, a dupla amarrou uma funcionária e ameaçou a gerente do local.

Foto: Google Maps / ilustrativa

De acordo com a versão da gerente, de 31 anos, no boletim de ocorrência, as vítimas estavam trabalhando no local para atender pedidos apenas na modalidade de retirada por meio de um aplicativo quando dois homens entraram no comércio alegando que teriam trabalhado na reforma do estabelecimento e precisavam pegar nove ferramentas deixadas no local. Ela permitiu que eles entrassem no local e, nesse momento, um dos autores, simulando estar armado, ameaçou a vítima.

Os autores amarraram a funcionária, de 46 anos, arrombaram uma geladeira e levaram várias bebidas, roubaram dois telefones celulares, uma faca de cozinha e uma balança de precisão.

Com as informações dos suspeitos, a polícia conseguiu localizar ambos caminhando por uma rua do bairro. Com o homem de 25 anos foi encontrado um telefone celular e uma balança de cozinha. Já com o adolescente estava apenas um celular. Eles confessaram que praticaram o roubo e que os demais produtos roubados foram trocados por droga. A dupla foi encaminhada à delegacia.

Com O Tempo