Delegado que matou em discussão de trânsito é liberado menos de 24h depois do ocorrido

O delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que atirou e matou um motorista durante uma briga de trânsito no centro de Belo Horizonte foi liberado após prestar depoimentos. O homem não ficou 24 horas detido.

Foto: Alice Brito / O Tempo

De acordo com a corporação, foi realizada uma análise técnica e jurídica dos fatos e não houve elementos jurídicos para a prisão. O delegado, acompanhado do seu advogado, disse ter agido em legítima defesa.

A PCMG informou que a "a Corregedoria adotou medidas imediatas para a apuração sobre os fatos" e que o inquérito deverá ser concluído no prazo legal de até 30 dias. A Polícia Civil, junto a Corregedoria-Geral, assegurou que o procedimento será conduzido "com impessoalidade, imparcialidade e transparência, repudiando atitudes violentas, insensatas e incivilizadas de quaisquer pessoas, especialmente de seus servidores".

O caso ocorreu durante a tarde de terça-feira (26), no Viaduto Oeste, no Complexo da Lagoinha. O delegado estava em uma viatura descaracterizada quando foi fechado pelo caminhão, o que deu início a uma discussão. Após algum tempo, o policial teria fechado o reboque da vítima e efetuou o disparo, que atingiu o pescoço do homem. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, por onde passou por um procedimento cirurgico. No entanto, ele não resistiu e veio a óbito no local. A vítima deixa quatro filhos, sendo três meninas e um menino.

Da redação com O Tempo