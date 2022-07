Briga por causa de benefício de pai morto termina com mãe e filha feridas

Uma briga entre mãe e filha terminou com as duas feridas e com elas na delegacia de Ipatinga, na região do Vale do Aço, nessa segunda-feira (25). A discussão entre as familiares de 52 e 18 anos aconteceu por causa de dinheiro, já que a jovem desejava receber o valor do benefício do pai falecido. As duas trocaram socos e uma delas teve um corte na perna.

Jovem deu entrada na UPA de Ipatinga — Foto: Reprodução / Google Street View

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe relatou que estava em um bar com a filha fazendo uso de bebida alcoólica, quando a jovem começou a cobrá-la o valor de um benefício que o pai dela recebia enquanto vivo. Durante a discussão, conforme registrado na ocorrência, a garota deu um soco na boca da mãe.

A mulher comentou ter ido embora para casa, mas acabou sendo perseguida pela filha que chegou a pular o muro do imóvel para prosseguir a discussão. Durante a briga, a mãe pegou uma faca e atingiu a perna da familiar. Ainda não se sabe se foi de forma acidental ou intencional.

A garota chegou a ser socorrida pelo namorado e a polícia abordou o casal que trafegava em uma moto. Os militares prestaram atendimento e levaram a jovem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Após a garota ter sido liberada, ela e a mãe - que não precisou de atendimento médico - foram conduzidas até a Delegacia de Plantão de Ipatinga, local onde a ocorrência foi encerrada.

Com O Tempo