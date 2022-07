Homem comete quatro roubos em 20 minutos durante 'saidinha' da cadeia

Um homem de 28 anos foi indiciado por cometer quatro roubos em menos de 20 minutos, em três bairros, durante saída temporária da cadeia. A Polícia Civil concluiu neste mês as investigações dos crimes, que teriam sido cometidos em fevereiro. O caso foi registrado em Montes Claros, no Norte do Estado.

Segundo informações da Polícia Civil, no dia dos fatos, às 15h38, o homem foi até um posto de saúde, no bairro Morada do Sol. Lá, ele abordou a atendente e levou o celular e os documentos dela. Pouco mais de cinco minutos depois, às 15h44, o suspeito se dirigiu a uma padaria em outro bairro, no Morada da Serra. Ele abordou algumas pessoas que estavam no local, roubou celulares e o dinheiro do caixa.

Saindo de lá, o homem foi até o bairro Morada do Parque. Cerca de três minutos após o segundo roubo, às 15h47, ele entrou em uma mercearia e levou dinheiro e mais celulares. Ainda na mesma região, às 16h, o suspeito se deparou com duas pessoas na rua, anunciou o assalto e subtraiu dinheiro e celulares.

“À época em que cometeu esses roubos, o investigado estava preso em outro processo, também por roubo. Ele gozava do benefício de saída temporária e, dessa forma, aproveitou para roubar todas essas vítimas”, explica a delegada Mônica Paiva Brandi.

O suspeito negou que havia cometido os quatro roubos em fevereiro. No entanto, a polícia apurou que o homem usou o dinheiro e os celulares roubados para quitar uma dívida que ele havia feito com um colega de cela.

"Esse homem [colega de cela] afirmou que o suspeito pagou para sua companheira o valor de mil reais, em dinheiro e celulares, durante a saída temporária", afirma a delegada Mônica Brandi.

Os quatro inquéritos instaurados contra o suspeito foram encaminhados para a Justiça, sendo também representada pela prisão preventiva dele.

