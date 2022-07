Homem é morto a tiros em barbearia enquanto comia espetinho; ele não tinha relação com briga

A Polícia Civil investiga um ataque violento a uma barbearia na rua Carijós, no Centro de Belo Horizonte, que terminou com um morto e outro ferido, na tarde dessa terça-feira (26). De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens armados chegaram ao local e dispararam várias vezes.

Ocorrência foi registrada na rua dos Carijós — Foto: Reprodução / Google Street View

Paulo César Leal Rocha, de 50 anos, que comia um espetinho na frente da barbearia, foi atingido na cabeça e morreu na hora. A princípio, a polícia descarta qualquer ligação dele com os criminosos ou com os donos do salão. Um funcionário da barbearia, de 22 anos, foi baleado no braço e está internado no Pronto-Socorro João XXIII.

"Pelo que foi levantado de formação no local, realmente ele, em tese, não teria nenhuma ligação com a dinâmica dos fatos. A gente ainda tá avaliando, mas em princípio denota isso", disse o major Paulo Cabral sobre o homem morto, que era perueiro.

A principal suspeita da polícia é que o crime tenha sido causado por uma desavença entre os donos do salão e um outro comerciante do Centro. Um homem de 26 anos foi preso suspeito de ser o mandante do crime, mas os dois suspeitos que apertaram o gatilho ainda não foram localizados.

“A gente já identificou que havia uma desavença entre os supostos autores, uma das vítimas e outras pessoas que estavam no local. Nossas equipes estão levantando com mais informações, mas já temos um suposto autor envolvido no crime preso e os outros identificados. Já temos também um veículo utilizado pra fuga identificado e estamos no encalço deles para efetuar a prisão”, disse o major.

Com Itatiaia