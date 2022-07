Corpo que seria de homem que matou três da mesma família é achado em Brumadinho

Foi localizado, na tarde desta quarta-feira (27), um corpo que pode ser do homem de 35 anos que, no último dia 12 de julho, foi autor de uma chacina contra três mulheres da mesma família que chocou a população de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na ocasião, foram mortas por ele a ex-mulher do suspeito, de 32 anos, a irmã dela, de 33, e a mãe delas, de 56. Uma outra irmã da vítima, de 28, e o pai delas, de 61, também foram baleados, mas sobreviveram.

Corpo foi encontrado nesta quarta-feira (27) na rua Ponte, no bairro Bonsucesso, a cerca de 1,5 km do local do crime — Foto: REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

De acordo com a Polícia Militar (PM), o cadáver em avançado estado de decomposição foi localizado por volta das 16h na rua da Ponte, no bairro Bom Sucesso, que fica a cerca de 1,5 km do local onde o crime foi cometido.

O corpo estava com a bota e o uniforme de uma mineradora que o suspeito usava no dia da chacina, além de estar enforcado com a camisa da empresa em que ele trabalhava. Familiares das vítimas estiveram no local e, após verem fotografias do cadáver, reconheceram duas tatuagens do autor dos homicídios.

Até a noite desta quarta o rabecão ainda era aguardado no local para fazer a remoção do corpo. Agora, a Polícia Civil fará a identificação para confirmar se realmente se tratava do autor do triplo homicídio.

O crime

No dia, o suspeito chegou de carro na casa da família, no bairro Progresso, por volta das 17h. Ele pretendia buscar os filhos para levar para a roça, mas acabou iniciando uma discussão a ex e disse que a mataria. Neste momento, o pai da mulher tentou intervir e avisou que, para isso, ele deveria matá-lo primeiro. Foi então que o suspeito sacou a pistola 9 mm, que seria legalizada, e começou a atirar em toda a família.

A ex-mulher do atirador foi baleada na cabeça e no peito, tendo sido levada em uma viatura para a UPA da cidade, onde acabou morrendo. A mãe dela foi atingida no peito e também faleceu na mesma unidade de saúde.

Já uma das ex-cunhadas do suspeito, de 33 anos, foi socorrida por uma ambulância para o Hospital Regional de Betim, mas acabou não resistindo. A outra irmã da ex-mulher do homem, de 28 anos, também foi levada para o hospital da cidade vizinha, onde seguia internada em estado grave.

Na ocasião, o pai e marido das vítimas fatais contou aos policiais que suspeito do crime abandonou o carro no local e fugiu a pé, levando a arma, em direção ao rio Manso, que passa próximo do local. O ex-sogro relatou ainda que, além da arma legalizada, o suspeito teria ainda duas outras ilegais, sendo um revólver calibre 38 e uma escopeta calibre 12.

Ainda conforme a polícia, o homem vinha ameaçando a ex-mulher há cerca de um mês, desde o término do relacionamento, porém, a família não teria feito nenhuma denúncia por medo dele.

Com O Tempo