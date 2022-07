Mulher evita a morte de amiga após avisar que ex iria à casa dela

Um homem, de 59 anos, foi preso suspeito de ameaçar matar a ex-companheira, de 60, em Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais, nessa quarta-feira (27). A mulher foi alertada por uma amiga, que viu o homem com uma faca em um ponto de ônibus, e conseguiu avisá-la.

A ocorrência foi registrada em Montes Claros - Foto: Fábio Marçal/Prefeitura de MOC

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, que reside na comunidade Cruzeiro do Sul, na área rural da cidade, disse que recebeu uma ligação de uma amiga que mora em Mato Seco afirmando ter encontrado o ex dela. Conforme a mulher, o homem estava parado em um ponto de ônibus com uma faca no intuito de ir até a casa da ex para matá-la.

Após receber a informação, a vítima ligou para a polícia e contou o que estava acontecendo. Os militares seguiram para o bairro Major Prates, onde abordaram o suspeito que estava com uma faca de 25 centímetros.

À polícia, a vítima disse que possui medida protetiva vencida contra o ex, mas que não conseguiu renová-la. Ela relatou ainda que, frequentemente, a Patrulha Rural vai à sua casa, já que sempre que o ex ingere bebida alcoólica, ele vai até o local ameaçá-la.

A mulher recordou ainda que o homem já chegou a colocar fogo em um matagal na tentativa de as chamas atingirem a casa dela. No entanto, conseguiu conter o incêndio. Segundo a PM, a faca foi apreendida e o suspeito levado para a delegacia.

Com Itatiaia