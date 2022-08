Homem é baleado e socorrido em estado grave em no CDD em Sete Lagoas

Aconteceu na noite desse sábado (30) no bairro CDD - Ondina Vasconcelos, um homem foi alvejado por disparo de arma de fogo, sendo atingido no rosto.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações, M. P. G. C, 34 anos foi encontrado caído ao solo em uma rua, ele estava ferido no rosto e vomitando sangue. O autor do crime fugiu em veículo Uno de cor Vermelha após atingir a vítima. A vítima foi socorrida para o HM e encaminhado para o bloco cirúrgico devido a gravidade dos ferimentos.

Da Redação com Ascom PMMG