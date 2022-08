Um homem fugiu após atirar contra a residência em Cordisburgo na noite desse domingo (31), eu uma confusão que se iniciou no parque de exposições da cidade.

Foto: Google Maps / ilustrativa

O suspeito, de 33 anos, estaria atirando pedras a pessoas que foram a um evento no local, tendo revide dos atingidos pelos objetos. Durante o ato, um homem de 25 anos entrou em atrito com o autor, que foi até sua casa e se municiou com um revólver calibre 38.

Para intimidar, o autor voltou até o local da confusão, atirou para o alto e ainda efetuou mais dois disparos na casa do homem com quem discutiu.

A Polícia foi acionada e seguiu para a casa do suspeito, que fica no Centro de Cordisburgo. Lá foram apreendidas além da arma, munições de calibre 32 e 38, além de estojos com munição deflagrada. O material foi levado para a delegacia.

Já o suspeito conseguiu fugir pelos fundos da casa, onde existe uma área de mata. Ele ainda não foi localizado.

Da redação com 25º BPM