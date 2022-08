Jovem com passagens por tráfico é detido mais uma vez pelo delito em Sete Lagoas

Militares do 25º Batalhão prenderam um jovem de 18 anos no último domingo (31) acusado de tráfico de drogas no bairro São Vicente. Um cão farejador foi utilizado na ação.

Foto: Google Maps / ilustrativa

O jovem foi visto em atitude suspeita durante patrulhamento perto do Beco Ipanema. Abordado, os policiais encontraram com ele R$ 253 em dinheiro - nisso, foi acionado uma guarnição da Ronda Ostensiva Com Cães (ROCCA) para descobrir os ilícitos.

O cão farejador encontrou 16 buchas de maconha e material para fracionamento e embalo de drogas. O suspeito disse que a droga não era dele, mas o jovem foi detido e responderá por mais uma acusação de tráfico.

Da redação com 25º BPM