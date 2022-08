Três mulheres são presas tentando embarcar com cocaína no estômago no Aeroporto de Confins

Três mulheres foram presas suspeitas de tráfico de drogas no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins. As informações foram repassadas pela Polícia Federal nesta segunda-feira (1), mas o caso aconteceu nesse domingo (31).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Conforme a PF, as mulheres têm 26, 30 e 42 anos. A mais velha tentava embarcar para Lisboa, em Portugal, com 100 cápsulas de cocaína no estômago. Ela foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, em BH, onde foi confirmada a presença da droga no corpo dela.

As outras duas suspeitas estavam em um hotel em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana da capital. Elas tinham 17 cápsulas da mesma droga, prontas para serem engolidas para viajar. O trio foi preso em flagrante no aeroporto, e podem responder por tráfico internacional de drogas, crime que prevê pena de até 25 anos de prisão.

Com Itatiaia