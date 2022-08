O corpo de uma professora, de 72 anos, que estava desaparecida foi encontrado concretado no quintal da casa onde ela morava em Belém, capital do Pará. O caso foi registrado no último domingo (31).

Corpo de professora desaparecida é encontrado concretado no quintal de casa — Foto: Pixabay/divulgação

Segundo familiares, a idosa, que morava sozinha, estava sumida desde o dia 26 de julho. Os parentes viram postagens de uma possível viagem nas redes sociais dela e estranharam porque as imagens tinham legendas com erro de português. As informações são do G1.

Então, eles entraram em contato com uma conhecida da idosa, que confirmou que ela estaria mesmo viajando. Desconfiados, os parentes procuraram por mais informações e descobriram que a conhecida tinha visitado a casa da idosa na companhia de dois pedreiros.

Ao fazerem uma busca pela casa, os familiares perceberam que havia sumido dinheiro e joias. Também notaram que o quintal estava remexido. Eles acionaram a polícia e o corpo de bombeiros, que foram até à residência.

Os bombeiros escavaram o local e descobriram o corpo da mulher concretado. A polícia de Belém investigará o caso.

Com O Tempo