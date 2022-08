Adolescente é morta na frente da mãe e irmã a caminho da escola

Uma adolescente de 15 anos foi assassinada numa suposta tentativa de assalto enquanto seguia para a escola, ao lado da mãe e da irmã mais nova, na manhã desta terça-feira (2), em Salvador.

Foto ilustrativa: Reprodução

As três foram abordadas por duas mulheres na frente do Palácio da Aclamação, na região central da capital baiana. A dupla anunciou o assalto, baleou a adolescente e fugiu em seguida. A menina morreu no local.

A polícia ainda não ouviu os parentes da vítima e não soube esclarecer se pertences foram levados pela dupla de assaltantes. Segundo a SSP/BA (Secretaria de Segurança Pública da Bahia), o caso é investigado inicialmente como latrocínio.

"A informação inicial é de que essas pessoas seriam indivíduos que circulam no lugar do fato e que seriam, possivelmente, usuárias de drogas. No momento, temos o vulgo delas, mas a gente tem que fazer a identificação completa", afirmou a delegada Andrea Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil da Bahia, em coletiva de imprensa.

Em nota, o colégio frequentado pela adolescente lamentou a morte da estudante do 9º ano do ensino fundamental."Querida por todos, sempre alegre, feliz, dedicada e muito educada, a aluna foi vítima da violência que cresce assustadoramente na nossa sociedade", afirma trecho do documento. O colégio decretou luto oficial de três dias, suspendeu as aulas de hoje e cancelou o expediente escolar de amanhã.

Com Folhapress