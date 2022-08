Arma falha e homem escapa de ser baleado em assalto

Um homem conseguiu sair ileso de uma tentativa de assalto. Câmeras de segurança registram o momento em que a arma do assaltante falha várias vezes evitando, assim, que a vítima fosse baleada à queima roupa.

No vídeo, é possível notar o desespero do homem que tenta se safar do assaltante — Foto: Reprodução/Facebook

O caso aconteceu em um bairro de classe alta de Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos.

No vídeo, é possível notar o desespero do homem que tenta se safar do assaltante, que desiste da perseguição após tentar atirar várias vezes e notar que a arma não havia disparado.

Segundo informações da polícia, o morador havia acabado de chegar em casa, quando foi abordado pelo meliante.

Com O Tempo