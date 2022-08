Criança andando sozinha em rodovia faz polícia encontrar corpos de mãe e irmão

Uma criança de 12 anos foi encontrada andando sozinha em uma rodovia no Alabama, nos Estados Unidos. Policiais estranharam a situação e decidiram abordá-la.

Criança foi encontrada andando sozinha em uma rua, e policias descobriram corpos na casa dela

Ao conversarem com a menina, os agentes de segurança descobriram que a mãe e o irmão haviam sido mortos dentro de casa. As informações são do Telemundo.

Os policiais, então, foram até à residência da criança e encontraram os corpos da mãe dela, e do irmão, de 14 anos, ambos de origem mexicana. A mulher tinha sinais de asfixia e o menino foi espancado até a morte, segundo as autoridades.

O namorado da mãe, um homem de 37 anos, foi preso como principal suspeito do crime. O xerife responsável pelo caso disse que a menina foi denominada como uma “heroína”. A garota recebeu atendimento e passa bem. De acordo com as autoridades, ela receberá atendimento especial daqui pra frente.

