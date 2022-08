Homens são presos por ameaçar e perseguir alunos em escola de Minas

A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira (4) dois homens, de 19 e 37 anos, que são suspeitos de perseguir e ameaçar aluno de uma escola em Espinosa, no Norte de Minas. O delegado responsável pelo caso, Eujecio Coutrim, disse que os presos são andarilhos e, durante cerca de uma semana, promoveram ataques às crianças e aos pais delas.

Foto: Reprodução

“Eles estavam ameaçando as crianças no período em que elas chegavam para as atividades escolares, bem como quando elas deixavam o educandário para ir embora para casa”, explicou. Ainda segundo ele, os suspeitos falavam palavras de baixo calão para as crianças, intimidando os pais e os responsáveis por elas, que acionaram a polícia para as devidas providências.

Quando a dupla foi detida, ambos estavam com armas brancas. As vítimas tinham relatado que os objetos eram utilizados nos ataques promovidos pelos investigados. Os suspeitos foram presos pelos crimes de ameaça, perseguição, desobediência e violação de domicílio, sendo encaminhados ao sistema prisional.

Com O Tempo