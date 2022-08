Mulher se tranca em quarto para não morrer, mas homem arromba porta e a mata

Mesmo se trancando no quarto para tentar não morrer, uma mulher de 53 anos foi agredida com facadas até a morte pelo marido, de 59 anos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite deste domingo (7). O homem chegou bêbado em casa e cometeu o crime.

Policiais estiveram na casa neste domingo. — Foto: Maurício Fernandes Patos Hoje

De acordo com a Polícia Militar, Valda Helena Soares de Freitas, estava em casa quando o homem chegou embriagado e começou a discutir com ela. Com medo, a mulher se trancou no quarto, mas o homem arrombou a porta e começou a desferir várias facadas contra ela.

A vítima ainda correu para o quintal e o suspeito correu atrás dela e continuou as agressões até a mulher morrer. Ela queria terminar o relacionamento, mas o suspeito não aceitava. A vítima era constantemente agredida por ele e por isso se trancou no quarto.

O suspeito fugiu de moto e sem capacete. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas ela já estava sem vida. O suspeito deixou a motocicleta na casa da mãe e fugiu por um matagal. Ele ainda é procurado pela Polícia Militar e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Com O Tempo