Quadrilha do Pix usava fotos de garota de 13 anos em app para atrair homens para falsos encontros

Uma quadrilha especializada em aplicar golpes pelo Pix usava fotos de uma garota de 13 anos num aplicativo de relacionamentos para atrair homens para falsos encontros na região de Pirituba, Zona Norte de São Paulo. Depois, a quadrilha roubava o dinheiro das vítimas.

Dois homens que caíram no golpe do app de relacionamentos foram mantidos reféns por quadrilha em cativeiro na Zona Norte de São Paulo. O bando ameaçou as vítimas com uma arma falsa, segundo a PM — Foto: Reprodução/Divulgação/Polícia

Um homem caiu no golpe após marcar de se encontrar com a jovem, que achava ser maior de idade. Outro homem que passava de carro pela região contou que foi abordado pelos criminosos e também foi levado para o mesmo cativeiro. Os dois homens acabaram mantidos reféns por mais de 24 horas em cárcere privado.

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de um amigo de uma das vítimas de que ela havia sido sequestrada e após fazer buscas na região encontrou o local do cativeiro, no Jardim Rincão, na madrugada desta terça-feira (9). Os policiais entraram no imóvel e libertaram os dois homens, que estavam machucados após serem agredidos. Eles tiveram ainda o dinheiro de suas contas bancárias roubados pelo bando, que fez transferências pelo sistema Pix.

Sete pessoas que estavam na residência foram detidas pela PM por suspeita de participarem do crime: cinco homens, uma mulher e a adolescente que foi usada como isca. Uma arma falsa também foi apreendida com o grupo, que foi levado à delegacia que investiga o caso. O carro de um dos homens foi encontrado na casa e depois acabou entregue à vítima.

O caso será registrado no 33º Distrito Policial (DP), Vila Mangalot.

Com g1