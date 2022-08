Falso religioso pede para orar em casa e abusa sexualmente de meninas

Um homem de 29 anos se passou por religioso e pediu para rezar na casa de uma família para abusar sexualmente de mulheres em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O suspeito foi preso no último domingo (7), mas o caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Homem fingiu ser religioso para entrar na casa. — Foto: Pixabay / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas contaram que o homem disse ser religioso e se ofereceu para fazer uma oração na casa da família. Ele queria que a oração fosse feita em um quarto, mas a dona da casa não permitiu, então a oração foi feita na sala.

O homem pediu que as mulheres fechassem os olhos. Ele colocou as mãos na cabeça de uma jovem de 19 anos e enquanto fazia a oração começou a passar as mãos pelo corpo dela. A jovem tirou as mãos dele e saiu da sala. O suspeito passou a orar pela menina de 13 anos e começou a apalpar os seios e a região genital da adolescente. A vítima disse que colocou um bebê no colo para intimidar o suspeito.

Não satisfeito com os abusos, o homem ainda colocou um vídeo pornográfico para a adolescente enquanto tocava o órgão genital dele. Testemunhas que presenciaram a cena, interromperam o suspeito, que tentou fugir, mas foi segurado até a chegada da Polícia Militar.

A mãe das meninas tem problema de visão e por isso não flagrou os abusos. Ela disse que só depois do ocorrido percebeu que o suspeito já tinha ido à casa dela há cerca de 4 meses e tinha passado as mãos no corpo dela. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele já tinha passagem pelo crime de importunação sexual com o mesmo modo de agir. O caso é investigado.

Com O Tempo