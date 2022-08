PM recupera 147 caixas de uísque roubadas em Paraopeba

A Polícia Militar apreendeu, na madrugada desta segunda-feira, 147 caixas de uísque da marca Johnnie Walker– Red Label que haviam sido roubadas na cidade de Paraopeba.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações, cada caixa continha 12 garrafas de 1 litro da bebida e o valor total da carga estaria em torno de R$ 150 mil.

O roubo ocorreu no pátio do Posto Dom Pedro, em Paraopeba. O autor fugiu do local em um caminhão, mas foi preso com toda a mercadoria.

Da Redação