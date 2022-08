Bandidos levam carro de homem no bairro Santo Antônio em Sete Lagoas

Três bandidos armados roubaram na noite da última segunda (8) um Renault Sandero branco, na Rua Roberto Preisser Marçal, no bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas.

Foto: Google Maps / ilustrativa

A vítima relatou que estava no veículo conversando com uma amiga, quando os bandidos chegaram em um Honda Civic ordenando que ele saísse do carro. Eles levaram além do carro, outros objetos como celulares e R$ 150 em dinheiro vivo.

Apenas um dos aparelhos celulares foi encontrado, em um canteiro de obras próximo da Avenida Marechal Castelo Branco. Até o momento, ninguém foi preso.

Da redação com 25º BPM