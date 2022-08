Idosa pula catraca para fugir de briga entre motorista e passageiro dentro de ônibus

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher assustada pulando a catraca de um ônibus da linha 202 (Estação Vila Oeste/Nova Cintra) durante uma briga envolvendo o motorista e um passageiro. O caso aconteceu no bairro Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã de segunda-feira (8).

Vídeo registra momento em que idosa pula a catraca — Foto: Redes sociais

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um estudante se recusou a pagar a passagem, e o motorista não aceitou que ele continuasse o percurso. Então, a briga começou. Eles trocaram empurrões, socos e chutes.

Apavorada, a mulher que estava em um dos assentos preferenciais não se hesitou e, em questão de segundos, pulou a catraca.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) afirmou que a "orientação para os profissionais condutores é de realizar a cobrança da tarifa, desde que não tenha nenhuma ameaça ou risco a sua integridade. Em caso de agressão, verbal ou física, o profissional é orientado a acionar as forças de segurança Pública para intervir".

Disse também que, neste caso específico, "nitidamente o motorista é ameaçado e agredido", quando cobra o valor do usuário.

"O SETRABH se solidariza com o nosso profissional, vítima deste crime covarde, e está envidando todos os esforços para que tal atitude seja punida pela aplicação das penas previstas no Código Penal, bem como envidando os esforços para que não haja mais repetição desta cena criminosa e lamentável".

As cenas foram gravadas pelas câmeras de segurança do coletivo. A empresa vai registrar um boletim de ocorrência do caso.

