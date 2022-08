Corpo de idoso é encontrado em decomposição sentado na frente de TV ligada

O corpo de um idoso foi encontrado em uma cadeira de um sítio em frente a uma televisão que estava ligada na cidade de Itanhomi, na região Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima, identificada como Adeide Victor de Laia, de 72 anos, estava só de cueca e em processo de decomposição, sem sinais de violência. Os policiais não souberam informar quantos dias estaria no local.

Duas espingardas foram encontradas no sítio onde o corpo foi localizado. — Foto: Divulgação PMMG

Na casa, uma bomba d'água estava em funcionamento, escorrendo água pelo quintal. Segundo os militares, o vazamento da água foi o que motivou a ida das equipes ao local. Populares escutaram o barulho e ao tentarem contato com o idoso, chamando pelo nome, não foram atendidos. Foi então que um destes moradores decidiu entrar na casa e encontrou o corpo do homem na cadeira. Imediatamente, ele acionou a Políca Militar.

Após constatar o óbito, os militares saíram a procura de familiares do idoso e localizaram uma mulher que conhecia o homem. Ela foi com os policiais até o local e informou que o sítio onde ela morava pertencia a uma outra pessoa. Este foi informado da morte do idoso e orientado a recolher os pertences, encaminhando aos familiares da vítima. O médico de plantão de um dos postos de saúde da Prefeitura foi até a casa e assinou o atestado de óbito. O corpo foi removido por uma funerária da cidade.

Os militares fizeram a vistoria da casa e não encontraram nenhum sinal de arrombamento no imóvel. Próximo a cadeira onde o idoso estava, apenas a carteira e uma pequena quantia em dinheiro foram localizadas. Na residência, duas espingardas, do tipo chumbeira, foram encontradas pelos policiais. Segundo os populares relataram aos militares, as armas pertenciam ao homem. Elas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia da cidade.

Com O Tempo