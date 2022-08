Filha é presa por golpe estimado em R$ 725 milhões contra a mãe

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (10) na Zona Sul do Rio por um golpe milionário contra a própria mãe (veja mais no vídeo acima). A vítima, uma idosa, foi enganada pela filha e depois ameaçada. Ela sofreu um prejuízo, estimado de R$ 725 milhões, entre pagamentos sob extorsão e quadros roubados, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti.

Além da filha da mulher, três pessoas haviam sido presas até a última atualização desta reportagem. Uma das suspeitas tentou fugir pela janela.

Alguns quadros foram recuperados — um deles, "Sol Poente", de Tarsila, batiza a operação. A obra é avaliada pela vítima em R$ 250 milhões e estava sob o estrado da cama de um dos suspeitos.

Segundo as investigações, a filha contratou pessoas que se passaram por videntes para convencer a idosa a pagar por um “trabalho espiritual” a fim de salvá-la. A vítima descobriu e passou a sofrer ameaças.

Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade saíram para cumprir, no total, seis mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Policiais precisaram arrombar a porta de um dos imóveis, porque não havia porteiro, e as pessoas no local não respondiam.

Até a última atualização desta reportagem, a polícia não tinha revelado o nome da filha nem o da vítima, para preservá-la.

Veja, abaixo, quem são os presos:

- A filha da idosa;

- Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger;

- Jacqueline Stanescos;

- e Rosa Stanesco Nicolau, mãe de Gabriel.

Rosa chegou a cortar a tela de proteção da janela do apartamento em Ipanema, Zona Sul do Rio, para tentar fugir da polícia.

Como foi o golpe

A Polícia Civil do RJ afirma que a filha elaborou todo o plano, no início de 2020. O primeiro passo foi contratar uma mulher para abordar a mãe no meio da rua e alertá-la sobre uma morte iminente na família — no caso, a da própria filha.

Essa mulher, que se disse vidente, levou a idosa a outras duas comparsas, apresentadas como uma cartomante e uma mãe de santo, que confirmaram a previsão e lhe sugeriram pagar por "um trabalho" para salvar a filha.

Assustada, a idosa contou tudo para a filha, que, então, prosseguiu com o plano e suplicou para a mãe fazer o trabalho espiritual. A idosa obedeceu e fez, em um intervalo de 15 dias, pagamentos que totalizaram R$ 5 milhões.

Depois do início do “tratamento espiritual”, a filha começou a isolar a mãe dentro de casa, dispensando funcionários e prestadores de serviços domésticos. No início de fevereiro, contudo, a vítima começou a perceber que a filha tinha relação com as ditas videntes e parou de fazer os repasses.

A filha começou a agredir e ameaçar a própria mãe, que só então percebeu o plano.

O prejuízo



A polícia estima que o prejuízo da idosa chegou a R$ 725 milhões:

- roubo de 16 quadros: R$ 709 milhões;

- roubo de joias: R$ 6 milhões;

- pagamento pelos “trabalhos espirituais”: R$ 5 milhões;

- e transferências sob ameaça: R$ 4 milhões.

Três obras foram recuperadas em São Paulo. Outras duas ainda não, pois foram vendidas para o Museu de Arte Latino-Americano, em Buenos Aires.

Os quadros levados

A polícia listou 16 obras roubadas da idosa, que avaliou os valores. Veja todas abaixo:

"O sono", de Tarsila do Amaral: R$ 300 milhões

"Sol poente", de Tarsila do Amaral: R$ 250 milhões

"Pont neuf", de Tarsila do Amaral: R$ 150 milhões

"O menino", de Alberto Guignard: R$ 2 milhões

"Elevador social", de Rubens Gerchman: R$ 1,5 milhão

"Mascaradas", de Di Cavalcanti: R$ 1,5 milhão

"Maquete para meu espelho, de Antônio Dias: R$ 1,5 milhão

Aquarela sem título, de Cícero Dias: R$ 1 milhão

"Coruja ao luar", de Kao Chi-Feng: R$ 1 milhão

"Ela, aquarela", de Cícero Dias: R$ 1 milhão

"Porto de pesca em Hong-Kong, de Kao Chien-Fu: R$ 1 milhão

"Mulher na igreja", de llya Glazunov: R$ 500 mil

"Desenho representando uma paisagem", 1935, de Alberto Guignard: R$ 150 mil

"Église Saint Paul", de Emeric Marcier: R$ 150 mil

"Retrato", de Michel Macreau: R$ 150 mil

"Rue des Rosiers", de Emeric Marcier: R$ 150 mil

