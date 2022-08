Suspeito pelo homicídio de Bárbara Victória pode ter estuprado e assassinado outra menina em 2012

Apontado pela Polícia Civil como assassino da menina Bárbara Victória, de 10 anos, Paulo Sérgio de Oliveira pode ter participado de outro crime semelhante há 10 anos, ocorrido do bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH.

A possível relação de Paulo, 50 anos, com o caso é investigada pela Polícia Civil. Na época, Bianca dos Santos Faria, de 11 anos, desapareceu após ir à padaria, exatamente como no caso Bárbara.

Bianca ficou desaparecida por três dias até ser encontrada em um matagal com as roupas sujas de sangue. Ela foi estuprada e estrangulada com um cadarço de sapato.

Conforme fontes da Itatiaia, Paulo Sérgio morava no Palmital e chegou a ser ouvido como suspeito, mas foi liberado por falta de provas.

Caso Bárbara

Paulo aparece em imagens de câmera de segurança andando ao lado de Bárbara. Inicialmente, ele negou ser quem aparece nas imagens, mas foi desmentido pelo filho. Ao ser confrontado por policiais militares, ele disse não ter feito nada contra Bárbara. O homem foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e liberado em seguida.

O DNA do suspeito foi coletado pela PCMG no dia 2 deste mês, dois dias depois do corpo da criança ter sido encontrado em um matagal da região. No dia seguinte, Paulo foi encontrado morto na casa de uma tia, com indícios de suicídio.

Ainda de acordo com as informações das nossas fontes, a morte de Paulo Sérgio atrapalha bastante as investigações do caso Bianca.

Nessa quarta-feira (10), o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim Francisco Neto confirmou que Paulo estuprou e matou ( por asfixia) Bárbara Victória. 'Não há dúvida sobre a autoria e materialidade", disse Neto.

Também foi confirmado que o resultado do DNA encontrado na vítima coincidiu com parte do material genético fornecido por Paulo à polícia.

