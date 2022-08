Oito homens são mortos em troca de tiros com policiais militares em Curitiba

Oito homens foram mortos por policiais militares, na madrugada desta quinta-feira (11), em Curitiba. Segundo a Polícia Militar (PM), os indivíduos são suspeitos de integrarem uma mesma quadrilha e houve trocas de tiros. A identidade dos mortos não foi divulgada.

Confrontos foram registrados nos bairros Cachimba e Cajuru — Foto: Tony Mattoso/RPC

A PM informou que o setor de inteligência apurou que uma quadrilha estava planejando executar um homem que fazia parte de uma facção criminosa rival. Diante disso, as equipes foram direcionadas para os bairros Cachimba e Cajuru.

No bairro Cachimba, os policiais abordaram um carro com alerta de furto ou roubo. De acordo com a PM, dois homens desceram do veículo e atiraram contra os policiais. Houve confronto, e os dois morreram.

Ao mesmo tempo, no bairro Cajuru, a PM localizou seis pessoas em uma casa. Ao chegar à residência, a polícia informou que foi recebida com tiros.

Segundo a PM, uma troca de tiros começou, e os seis homens foram baleados. Todos também morreram.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com g1