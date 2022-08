Goleiro Bruno tem prisão decretada por atraso no pagamento de pensão e R$ 90,7 mil para filho com Eliza Samudio

O goleiro Bruno Fernandes teve a prisão decretada pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia do seu filho com a modelo Eliza Samudio. De acordo com Justiça, não há deposito desde janeiro 2020. O débito já chega a R$90,7 mil.

Foto: Reprodução/Internet

O mandado de prisão teria sido expedido pela 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (4). As informações são do portal Notícias da TV, que acessou os autos do processo.

A denúncia do atraso no pagamento da pensão teria sido feita há três meses por Sônia Moura, mãe da vítima, que tem a guarda de Bruno Samudio, filho de Eliza com o goleiro. Bruno e a atual mulher entraram com um pedido de habeas corpus, negado no fim de julho.

Tentativa de acordo

Condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato de Eliza, o ex-goleiro de Atlético e Flamengo teria proposto um acordo no qual pagaria R$ 30 mil à vista e R$ 60 mil parcelados em 12 vezes. A desembargadora Márcia Ferreira negou o pedido e o mandado de prisão foi expedido pela juíza Luciana de Mello.

Em julho de 2019, Bruno Fernandes conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto pelo assassinato de Elisa Samudio. Apesar da decisão da Justiça de Minas Gerais, o goleiro deve voltar à prisão nos próximos dias.

Com Itatiaia