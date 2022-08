Suspeito de matar namorada de 15 anos a facadas indica local onde enterrou corpo

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra um jovem, de 21 anos, investigado por matar a namorada em Salinas, no Norte de Minas. A adolescente, de 15 anos, estava desaparecida desde o dia 22 de abril e o corpo foi encontrado enterrado em um matagal na zona rural de Rubelita, nesta terça-feira (9).

Corpo estava enterrado em um matagal — Foto: Polícia Civil/Divulgação

As investigações começaram depois que a família da vítima procurou a Polícia Civil e informou sobre o desaparecimento. Segundo o delegado, José Eduardo dos Santos, incialmente o caso era apurado seguindo os procedimentos de pessoa desaparecida, mas no decorrer das investigações foi instaurado um inquérito policial ao perceber que poderia se tratar de um crime.

“Ao aprofundar as investigações, percebemos que o namorado da vítima havia vendido uma moto 0 km por um preço abaixo da tabela, havia fugido para o estado de São Paulo, além de ter cortado o contato por telefone, rede social ou qualquer outro meio", falou o delegado.

O suspeito passou a ser monitorado e a Polícia Civil representou pelo mandado de prisão contra ele. Ainda de acordo com o delegado, o jovem retornou de São Paulo e se escondeu em uma fazenda na zona rural de Rubelita, onde foi localizado nesta terça durante a operação 'No More Tears'. Ele confessou o crime e indicou onde o corpo da vítima estava.

“O infrator confessou todos os fatos, relatando que após uma briga com a vítima deferiu golpes de faca e de capacete contra ela, tendo enterrado o corpo e evadido para São Paulo com o objetivo de evitar a ação da polícia”, disse o delegado.

Os policiais encontraram o corpo enterrado em uma cova rasa em um local de difícil acesso, na mesma fazenda onde o jovem estava escondido. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Montes Claros para exame de necropsia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito vai responder por crime de homicídio qualificado por feminicídio e ocultação de cadáver. Ele não tinha antecedentes criminais.

Família pede justiça

“Eu peço justiça. Vamos juntar todo mundo e pedir justiça. Fazer com que ele e muitos outros que estão acabando com as mulheres paguem. Eu receber só os ossinhos dela? Isso não é justo. [..] Ela tinha o corpo bonito, o rosto lindo. Era muito querida”, disse a mãe da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, em entrevista à Inter TV.

A mãe contou que os dois namoravam há cerca de três meses, mas ela ainda não havia sido apresentada ao rapaz. No dia do desaparecimento, a menina teria saído de casa para encontrar com o suspeito e, desde então, a família estava sem notícias.

Muito abalada, a mãe relembrou os últimos momentos com a filha e disse que as duas tinham uma ótima convivência.

“Na semana parece que ela estava adivinhando. Ficamos a semana inteira vendo filmes, ela fez minhas unhas. Era a alegria, brincava o tempo todo comigo, uma meninona. Ficava o tempo todo comigo, saíamos juntas com ela sempre grudada no meu ombro, aquele amor mesmo”.

Com g1