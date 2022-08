Homem oferece R$ 1 milhão a militares para não ser preso após ser pego com drogas e armas

Um homem de 40 anos e uma mulher de 26 foram detidos, nesta quinta-feira (11), após a Polícia Militar encontrar na casa em que eles estavam, no bairro Nazaré, Região Nordeste de Belo Horizonte, porções de haxixe. Em troca da liberdade, o suspeito ofereceu aos militares R$ 1 milhão.

Imagem ilustrativa. Homem ofereceu à polícia R$ 1 milhão para não ser preso — Foto: José Cruz/ Agência Brasil

De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, os policiais receberam uma denúncia informando que um homem estava com armas e drogas em um imóvel. Já na porta do endereço indicado, a equipe policial sentiu odor de maconha que vinha de dentro da residência.

Os militares foram recebidos pela mulher, que liberou a entrada na casa. Nesse momento, o suspeito foi encontrado pendurado em uma grade e jogando dois celulares em um telhado. Ele foi contido.

Durante buscas dentro do imóvel foram encontradas 13 porções de haxixe, um caderno com anotações do tráfico de drogas e uma lista com materiais, geralmente, usados em assaltos a bancos. A lista não foi especificada. Além de telefones, vários microtubos plásticos vazios, uma balança de precisão, duas chaves de algema, cocaína e sete cartuchos foram apreendidos.

Ao perceber que todo o material tinha sido encontrado, o homem perguntou a um dos militares quantos policiais estavam empenhados na ocorrência, ofereceu o dinheiro ou armas para não ser conduzido.

Ainda conforme a polícia, o homem se apresentou com nome falso e, ao ser verificada a identidade correta, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantão 1 (Deplan).

Com g1