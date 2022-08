Após briga por antena parabólica, idoso é morto com golpes de bloco de concreto

Um idoso de 62 anos foi morto com golpes de bloco de concreto após uma discussão em São Sebastião do Anta, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, nessa quarta-feira (10). O suspeito do crime, de 43, tentou fugir, mas acabou sendo localizado e preso. Ele confessou a autoria do crime e revelou que a briga aconteceu por causa de uma antena parabólica.

Ocorrência foi registrada no bairro Vila Belmiro, em São Sebastião do Anta — Foto: Reprodução / Redes sociais

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma denúncia anônima levou os militares até ao bairro Vila Belmiro. A vítima, que era proprietária de um bar, estava caída sobre uma poça de sangue e já morta. Os impactos dos golpes fizeram com que a massa encefálica se espalhasse pela rua.

Testemunhas passaram as características do suspeito e ele acabou sendo encontrado tentando se esconder atrás de carros. O homem, que estava com marcas de sangue, confirmou ter matado o idoso. Ele contou ter trabalhado para a vítima como pedreiro e que eles tiveram muitos desentendimentos.

O mais grave, conforme registrado na ocorrência, seria por conta de uma antena parabólica. O suspeito contou ter sido acusado de desejar furtar o equipamento quando sofreu uma queda da laje e, desde então, passou a ser chamado de “ladrão” e ameaçado de morte pelo proprietário do bar.

Recusa de cachaça

Na noite desta quarta, o suspeito contou ter passado próximo do bar e pedido para o idoso vender uma dose de cachaça, no entanto o dono do bar teria negado e o chamado de “noiado” e “ladrão”, enquanto segurava um taco de sinuca e copo de cerveja.

O suspeito relatou ter ficado assustado com a fúria do idoso que o atingiu com uma tacada no rosto. Ainda conforme o registro policial, o homem deu um soco na vítima que acabou caindo. Neste momento, ele pegou um bloco de concreto e começou a bater na cabeça do idoso até ver que ele estava morto .

O homem falou que teria que matar o dono do bar e não demonstrou arrependimento. Ele contou que já matou uma pessoa furando os olhos e que tentou assassinar outra. Os militares disseram que o suspeito fazia piadas e ficava rindo do crime praticado.

Os pertences da vítima foram repassados a familiares e o suspeito levado para a delegacia após ser preso em flagrante.

