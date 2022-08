Grávida é agredida por cinco mulheres e baleada após furtar celular

Uma grávida, de 27 anos, foi agredida e baleada quatro vezes após furtar um celular Mulher foi encaminhada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves — Foto: Pedro Ângelo/g1 em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (11).

À Polícia Militar, ela disse que cometeu o crime por estar com fome e com vontade de usar drogas. Cinco mulheres teriam participado das agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, a vítima contou que é usuária de crack e estava em um trailer de lanches no bairro Cristina. Ao ver um celular em cima de uma das mesas, ela pegou o aparelho telefônico e saiu do local para vendê-lo.

Em seguida, a mulher foi para o aglomerado das Antenas comprar os entorpecentes. Nesse momento, ela foi abordada pelas cinco suspeitas que a agrediram com socos e chutes.

Uma delas, de 29 anos, tirou uma arma da cintura e atirou na direção da cabeça da gestante, que conseguiu se desvencilhar, mas foi baleada no tórax e braços. A vítima, grávida de 3 meses, fugiu e foi encaminhada consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Ainda conforme o registro policial, a suspeita de atirar seria a gerente do tráfico de drogas do aglomerado. A mulher é conhecida na área por ter um "comportamento cruel" com quem não respeita as ordens impostas por ela e pelo irmão, que está preso.

Militares fizeram rastreamento na região, mas as cinco suspeitas não foram localizadas.

O que diz a Polícia Civil



"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o caso. A investigação ficará a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município".

Com g1