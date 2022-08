Homem é suspeito de matar o próprio filho em Belo Horizonte no Dia dos Pais

Um homem de 56 anos é suspeito de matar o filho, de 25, no bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesse domingo (14), data em que foi comemorado o Dia dos Pais.

Polícia foi acionada na casa da família, em Belo Horizonte — Foto: Guilherme Pimenta / g1 Minas

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os militares foram acionados na casa da família e abordados na rua por uma mulher informando que Luiz Fernando Avelar estava muito agressivo e era contido pelo pai dentro do imóvel.

No local, os policiais encontraram o suspeito apertando o pescoço do filho com as mãos. Ao ser solto, o jovem já estava inconsciente e com o rosto roxo. Militares fizeram massagem cardíaca em Luiz e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu.

À polícia, o pai contou que o filho exigiu dinheiro da avó para comprar drogas. Ao repreender Luiz, o jovem começou a agredir o pai com socos e ameaçar a idosa. Os dois começaram a brigar e caíram no chão, momento em que o suspeito começou a conter o jovem.

Luiz, segundo o pai, já tinha agredido outros parentes em datas anteriores, inclusive a mãe. Em consulta no sistema, a polícia confirmou que o jovem tinha histórico agressivo.

"Às vezes, a avó comentava que tinha problemas com ele (Luiz), mas não pensava que chegaria a esse ponto. A avó sempre amou muito ele. A gente fica triste pelo pai e por ele também. São pessoas muito boas", disse uma vizinha, sob anonimato.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A reportagem do g1 Minas aguarda um posicionamento da Polícia Civil em relação aos fatos.

Com g1