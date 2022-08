Em Minas, líder de igreja evangélica é indiciado por estupro contra criança

O líder de uma igreja evangélica de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais, foi indiciado por estupro de vulnerável nesta segunda-feira (15). O homem, então com 23 anos, teria abusado de uma menina de 10, em 2018, quando a criança frequentava aulas de estudos bíblicos.

Homem, hoje com 26 anos, teria abusado da menina com toques íntimos — Foto: Pixabay

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações tiveram início após uma denúncia do Conselho Tutelar. Durante as apurações, foi constatado que o líder religioso teria abusado da menina com toques íntimos. Assustada, a criança conseguiu fugir e pedir ajuda a uma mulher que ajudava nas atividades da igreja.

A mulher confirmou que a menina a procurou e que, inclusive, a criança contou para ela tudo o que tinha acontecido, chorando. O suspeito percebeu o que estava havendo e ainda tentou interceder no momento em que a testemunha entregava a criança para os pais.

A mãe da garota contou aos policiais que a filha chegou muito abalada em casa e narrou de forma gestual os abusos aos quais teria sido submetida.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem nega qualquer tipo de violência contra a menina. Ele afirma que “apenas fez cócegas” na criança.

O inquérito foi concluído com o devido indiciamento do suspeito.

Com O Tempo