Câmera de segurança flagra homem golpeando ex-namorada com nove facadas

Um homem de 29 anos foi preso, suspeito de tentar matar a ex-namorada, de 50 anos, no bairro Milionários, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (15). A mulher não corre risco de morrer.

Imagens do circuito de segurança flagram o momento do ataque. O casal aparece discutindo em uma esquina da rua Amilcar Cabral. Em determinado momento, Elaine Pinheiro dos Santos corre para o outro lado da via e é perseguida pelo ex, Breno dos Santos Silva. É nesta sequência que, segundo a polícia, o suspeito atinge a mulher com nove facadas.

Testemunhas acionaram a PM. Após buscas pela região, o suspeito foi encontrado dentro de uma casa abandonada. Aos militares, contou diferentes versões para justificar sua permanência no local. Por causa das contradições, Breno acabou confessando o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem disse que foi ameaçado por Elaine. Segundo o suspeito, a mulher teria dito que ele seria atropelado pelo filho dela. Quando, supostamente, deu as costas para a vítima, ela teria arremessado uma pedra contra ele.

Breno afirmou também que Elaine voltou ao apartamento dela e buscou uma faca. Ela teria voltado ao local da discussão para atingi-lo. Na versão que ele conta, foi possível dominar a mulher e agir em defesa própria, golpeando-a sucessivas vezes.

O suspeito contou à PM que descartou a faca em um local com entulhos. A arma utilizada no crime foi recuperada pelos militares ainda suja de sangue.

Assim que as viaturas chegaram ao local do crime, socorreram a vítima para o Hospital Júlia Kubitscheck, no mesmo bairro. Segundo os médicos, Elaine sofreu nove perfurações de faca. Nenhuma delas atingiu órgãos vitais, segundo a PM, e o estado de saúde dela era estável.

Mesmo sedada, Elaine contou aos militares que o ataque foi motivado por uma discussão. Disse, ainda, que ela e Breno tiveram um relacionamento que começou ainda este ano, mas não estavam mais juntos. A vítima também afirmou que tinha medida protetiva contra Breno, mas a informação não foi confirmada pelos militares.

Breno foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde prestou depoimento.

A faca foi apreendida.

Com g1