Preço da gasolina pode cair a R$ 4,70 em Belo Horizonte e igual ao de fevereiro de 2021

Com a redução de R$ 0,18 no preço da gasolina, anunciada pela Petrobras nesta segunda-feira (15), o combustível poderá chegar a R$ 4,70 em Belo Horizonte, caso o valor seja repassado na integralidade aos consumidores. A última vez em que a gasolina esteve neste patamar na capital foi em fevereiro de 2021, conforme dados levantados pelo site de pesquisas Mercado Mineiro.

Gasolina caiu de preço em BH — Foto: Tatiana Lagôa

O levantamento indica que, à época, o preço em BH estava entre R$ 4,679 e R$ 5,247. A reportagem não utilizou dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) pois o sistema de preços do órgão está fora do ar por tentativa de ataque hacker em 4 de agosto.

O valor, apesar de mais baixo do que o praticado antes de junho - em torno de R$ 7,50 -, ainda está acima do praticado no Brasil em outubro de 2016. O mês marcou a implementação da Política de Paridade de Importação (PPI) pela Petrobras, ainda no governo do presidente Michel Temer (MDB), que baliza os preços dos combustíveis no Brasil em equilíbrio ao mercado internacional.

E os reflexos do cenário externo, inclusive, podem continuar reduzindo o preço da gasolina no Brasil. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) informou, nesta segunda, que a redução do preço da gasolina anunciada pela Petrobras poderia ter ido além dos R$ 0,18.

De acordo com o relatório de preços internacionais dos combustíveis divulgado pela entidade, o preço médio da gasolina praticado no Brasil estava 10% mais caro do que no Golfo do México, chegando a 14% a mais no Porto de Suape, em Pernambuco.

Segundo a Abicom, a queda poderia ter sido de R$ 0,33 por litro no caso da gasolina. Em declínio desde o início de agosto, a cotação do barril de petróleo deve continuar caindo nos próximos dias e continuar impactando os preços nas bombas que são pagos pelos motoristas.

Com O Tempo