Quadrilha rende família durante assalto a casa em Caetanópolis

Bandidos roubaram uma família em um povoado de Caetanópolis na madrugada do último sábado (13), levando veículos, dinheiro e outros objetos da casa.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O crime aconteceu no distrito de Lagoinha. A quadrilha arrombou a janela de um dos quartos, renderam a família (agredindo o dono da casa, de 60 anos, com socos e chutes), além de serem amarrados e presos em um quarto.

Os criminosos chegaram no local questionando um dinheiro "de venda de gado". Do local levaram dois carros, duas motos, celulares, bicicletas, TV e microondas, além de R$ 4,2 mil em dinheiro. Após a ação, a família acionou a polícia.

Bandidos estavam em Sete Lagoas

Já com dados dos criminosos, agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar avistaram os dois carros roubados em uma rua do bairro Santa Rosa, em Sete Lagoas. Ao ordenar parada, os assaltantes saíram em fuga - um deles bateu com o veículo no muro de uma casa e tentou fugir a pé, mas foi capturado.

O segundo carro roubado foi encontrado abandonado ainda no bairro Santa Rosa. Com o preso foi apreendido um aparelho celular e uma escopeta. Os outros bandidos e o restante do material não foram encontrados.

Da redação com 25º BPM