Juiz e professor é acusado de abuso sexual dentro de fórum

Chega a 29 o número de mulheres que acusam o juiz do trabalho e professor de cursinhos preparatórios Marcos Scalercio de assédio sexual.

A Damásio Educacional – onde Marcos Scalercio trabalhava – anunciou o afastamento dele - Foto: Reprodução Redes Sociais

As denúncias envolvem casos ocorridos entre 2014 e 2020 e parte delas é investigada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Ministério Público Federal e o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em São Paulo.

Os relatos, colhidos pela ONG Me Too, apontam que o juiz tentou beijar as vítimas à força, as agarrou no próprio gabinete, pediu fotos íntimas em redes sociais e chegou a aparecer “pelado e se masturbando” ao abrir a webcam.

Entre as mulheres, uma advogada afirmou ter sido estuprada por Marcos Scalercio em 2017, quando aceitou tomar um café com ele – na época, ela atuava no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

Segundo a vítima, o juiz a agarrou e a levou para um motel sem o seu consentimento; ela disse ter ficado cheia de hematomas pelo corpo.

Ontem, a Damásio Educacional – onde Marcos Scalercio trabalhava – anunciou o afastamento dele e afirmou repudiar qualquer ação contrária aos seus valores e código de ética.

A defesa do juiz nega as acusações e diz que ele já foi absolvido pela corregedoria do TRT e teve as denúncias arquivadas.

Com Itatiaia