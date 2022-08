Mãe é presa como suspeita de esfaquear filho de 10 anos em Belo Horizonte

Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de esfaquear o filho de 10 anos na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Solimões, na Região Norte de Belo Horizonte.

Mulher é suspeita de esfaquear o filho enquanto ele dormia — Foto: Reprodução/TV Globo

De acordo com a Polícia Militar (PM), o menino foi golpeado por volta das 4h30.

O pai da criança afirmou que o filho dormia quando a mãe deu três ou quatro facadas nele.

“Quando eu vi ela estava esfaqueando ele com uma faca na mão. Aí eu conversei, acalmei ela e peguei a faca com calma e fiquei sem saber o que eu fazia... Deus me deu forças, eu consegui segurar a faca, e segurar as outras facas [da casa], e ficar de um lado olhando pro menino [que estava] agonizando e outro olhando pra ela sentada com medo dela fazer alguma coisa com ela mesma", disse o aposentado José Antônio Ferreira.

O garoto sangrava muito e foi socorrido inconsciente para o Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Tolentino Neves. José Antônio disse à reportagem que o filho passou por cirurgia e, por causa da gravidade dos ferimentos, foi transferido nesta manhã para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas que o menino não corre risco de morrer.

O homem ainda disse que a mulher está com depressão, mas que não faz acompanhamento psiquiátrico.

Ela foi detida no local do crime e estava em choque.

Vizinhos afirmaram que a mulher é uma pessoa tranquila e acreditam que ela teve algum surto psicótico.

A Polícia Civil investiga o caso.

Com g1