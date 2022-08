Homem quebra portão de motel, ameaça funcionária e foge sem pagar a conta

Um homem é suspeito de quebrar o portão de entrada de um motel e fugir sem pagar a conta na madrugada desta quinta-feira (18) no bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Homem arrombou portão do motel e fugiu sem pagar a conta. — Foto: Júlio César Santos/TV Globo

O homem teria entrado no estabelecimento por volta das 21h30 dessa quarta-feira (17) com uma garota de programa e solicitado um pernoite, ou seja, a estadia no motel poderia se estender até o final da manhã.

Às 2h30 desta quinta-feira (18), o homem teria saído transtornado no quarto pedindo a atendente para ir embora.

A mulher pediu o pagamento para liberar o portão. O suspeito se recusou, fez ameaças e disse que pularia o muro.

O homem quebrou o portão, entrou no carro e fugiu em alta velocidade. A Polícia Militar (PM) esteve no local e o suspeito não foi localizado. O valor do pernoite do motel é de R$ 65.

Com g1