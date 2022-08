Parque de diversões: Casal é preso após fazer sexo em roda-gigante

Um casal foi preso por terem feito sexo em uma roda-gigante em um parque de diversões em Ohio, nos Estados Unidos. Segundo os policiais, eles foram avistados por visitantes.

Depois de terem sido vistos, casal riu e continua a fazer sexo na roda-gigante — Foto: Reprodução/Redes Sociais

David Davis e Heather Johnston, os dois de 32 anos de idade, foram observados tendo relações sexuais neste domingo (14), por volta das 20h30 na cabine de uma roda-gigante.

De acordo com o Departamento de Polícia de Sandusky, quatro pessoas - sendo duas delas menores de idade - avistaram o casal no momento do ato. Uma delas afirmou que "viu a bunda nua da mulher e o pênis do homem", disse um dos policiais.

Uma outra testemunha alegou que foi possível sentir a gaiola balançando e ver os dois se movendo para trás e para frente. Um dos menores disse que viu a mulher com as mãos e joelhos no chão e o homem atrás dela. Por fim, as testemunhas alegam que o casal estava ciente que estavam sendo vistos. "Eles começaram a rir e continuaram com seu comportamento".

David e Heather negaram à polícia que estavam fazendo algo ilegal, mas depois admitiram que estavam tendo relações sexuais. Mas alegaram que não sabiam que havia testemunhas menores de idade.

Com O Tempo/The Smoking Gun