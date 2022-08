Diretora incentiva alunos a brigar e é exonerada do cargo

A diretora de uma escola municipal de São Bento (PB) foi afastada do cargo e deve responder a um processo administrativo após ser gravada incentivando agressão física entre dois alunos da instituição. Nas imagens, a diretora da Escola Afonso Manoel, situada no bairro Belarmino Lúcio, identificada como Adriana Alexandre, segura um aluno e estimula outro a agredi-lo. O motivo teria sido porque o estudante "preso" pela educadora bateu no colega, e ela incentivou o agredido a revidar. "Ele vai dar [tapa] nele, vai sim", diz Adriana no vídeo.

Diretora 'põe alunos para brigar' e é exonerada na Paraíba — Foto: Google Street View/Reprodução

Posteriormente, a educadora se justificou, classificou sua atitude como "de mau gosto" e disse que tentou "assustar" e fazer "medo" no aluno porque ele já teria agredido o mesmo colega pelo menos duas vezes, tentou resolver o problema com os pais dele, mas os responsáveis não comparecem à escola ao serem solicitados.

"Profissionalismo eu tenho. Fui fazer um susto a um menino, ele já bateu nessa criança duas vezes, mandei chamar os responsáveis, mas os familiares não vieram, então eu fiz um susto com ele na sala", disse a diretora, num áudio divulgado por ela nas redes sociais, ressaltando que "quem bate um dia apanha", mas que "ninguém iria agredir" o estudante que ela segura na gravação.

Em comunicado, a secretaria municipal de Educação de São Bento afirmou que, ao tomar conhecimento do vídeo em que a diretora "supostamente teria incitado a agressão de um estudante contra o outro, após um desentendimento entre ambos", exonerou a docente.

"Ressaltamos que não nos é devido, nem permitido, julgar sumariamente qualquer servidor público, sem que lhe seja dada garantia da ampla defesa e do contraditório", acrescentou a secretaria.

