Polícia Civil de Sete Lagoas divulga reabertura de licitação de reforma de delegacia

Foi publicado nesta quinta-feira (18) a reabertura da licitação para a reforma da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sete Lagoas, com aberutra do chamamento público para a sexta (19).

Foto: Marcelo Paiva / Arquivo SeteLagoas.com.br

Esta é a segunda sessão da modalidade, já que segundo a corporação, não apareceu interessados na para a realização da atividade - e o temor é que o dinheiro empenhado para a obra seja perdido ou realocado para outros setores. A partir das 9h será iniciado o chamamento público.

A reforma da delegacia, localizado no bairro Santa Luzia, é muito esperada pela corporação. Com a cessão do imóvel selada pela Prefeitura de Sete Lagoas pelos próximos 10 anos, a intenção da chefia local de Polícia Civil é a readequação do espaço usando verbas que seriam gastas com aluguéis e afins.

Da redação com Polícia Civil