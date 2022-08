'Me olhavam como se eu tivesse feito algo errado': jovem denuncia racismo em loja de material de construção de Contagem

Um jovem, de 28 anos, que preferiu não ser identificado, denuncia ter sido vítima de racismo em loja de material de construção. O caso aconteceu nesta terça-feira (16), quando a vítima foi a loja Leroy Merlin, localizada no Complexo Power Center, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Crime de racismo teria acontecido na unidade da Leroy Merlin, na Avenida Babita Camargos, em Contagem — Foto: Google Street View

Segundo o relato da vítima, neste momento, uma funcionária foi até ele e pediu para verificar todos os produtos que estavam nas sacolas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao terminar de escolher os produtos, o homem se direcionou ao caixa, mas foi orientado, por uma atendente, a seguir para o autoatendimento. Ele estava acompanhado de dois amigos brancos, que voltaram para o interior da loja para buscar mais produtos.

“Após a tal conferência, a vendedora levou a sacola com os meus produtos e os deixou jogados no caixa do autoatendimento. Não entendi nada. Nos outros caixas, dois clientes passaram as compras sem problemas, guardaram e foram embora ``, disse.

Ele ainda questionou a funcionária sobre a razão de ser abordado daquela maneira, sendo que outros clientes brancos estavam passando as compras normalmente. Segundo a vítima, ela o ignorou dizendo que aquele era um procedimento padrão da loja.

Diante da situação, o jovem solicitou a presença da gerência no local, relatou o ocorrido e foi orientado a acionar a auditoria da Leroy Merlin.

“Quando a ficha caiu, foi muito complicado. As pessoas me olhavam como se eu tivesse feito algo errado. Fiquei nervoso, tremendo e só consegui argumentar melhor quando meus amigos chegaram. No momento que acontece a gente não acredita.” relatou.

Em nota, a Leroy Merlin informou que a empresa está ciente do ocorrido e está apurando os fatos para tomar as medidas cabíveis.

O comunicado ainda afirma que reforça "o compromisso com o respeito a todos os clientes em suas lojas" e que está "à disposição para colaborar com as autoridades".

Com g1