Pet Shop é roubado no Boa Vista durante a madrugada

A onda de assaltos e furtos que anda assolando Sete Lagoas causou prejuízo a um pet shop no bairro Boa Vista.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Em relato à reportagem do SeteLagoas.com.br, os responsáveis do local relataram que a ação aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (18), por volta da 1h. "As instalações das câmeras não foram suficientes para inibir essas ações", relata com indignação.

Do local foram levados refletores de luz de LED, além de quebrar parte da placa de identificação do pet shop. A ação teria sido realizada por uma pessoa - segundo os proprietários, o suspeito seria um morador de rua da região, já que o mesmo praticou a ação com um cobertor escondendo o rosto.

Frustrados, os proprietários ainda alertam moradores e frequentadores da região da Boa Vista para a ação dos bandidos na área: "sabemos também que não adianta fazer denúncia, pois só geram desgaste e fúria", finalizam.

Da redação