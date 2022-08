'Uso e consumo': pai e filho são presos com 80 kg de maconha e barra de cocaína em BH

Um homem de 44 anos e o filho dele, de 22, foram presos na noite dessa quinta-feira (18) com cerca de 80 quilos de maconha, uma barra de cocaína bruta, 94 frascos de lança perfume, além de uma pistola nove milímetros e um revólver calibre 38. Os dois foram abordados por policiais do Batalhão Rotam em uma casa no bairro São Geraldo, região Leste de Belo Horizonte. O filho assumiu que a drogas e as armas eram dele e alegou que o entorpecente seria para consumo próprio.

Foto: Reprodução/Internet

Conforme o tenente Rafael, uma denúncia anônima levou os policiais até a residência. “Quando a guarnição chegou no local, se deparou com um dos denunciados. Ele alegou que não tinha nada na residência, mas a guarnição já se sentiu forte odor de maconha e, inclusive, localizou parte dessa droga do lado de fora da casa, dentro do carro de uns dos denunciados”, explicou o militar.

Os policiais continuaram as buscas e encontraram mais droga na garagem da casa. Preso, o pai culpou o filho, informou aos policiais onde ele seria encontrado e o suspeito também foi detido.

“Prontamente ele (filho) falou que toda droga seria dele e informou ainda que teria mais droga dentro da residência onde que eles estavam. Ele alegou que seria para uso e consumo”, disse o militar.

Com g1