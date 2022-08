Enfermeira é agredida a socos por paciente em Centro de Saúde em Belo Horizonte

Uma enfermeira foi agredida por um paciente no Centro de Saúde Cafezal, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18). Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que a profissional precisou ser encaminhada para o Hospital João XXIII.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Guarda Municipal, os agentes foram acionados após receberem a informação de que um homem teria agredido um funcionário da unidade. Após contê-lo, o homem foi detido e levado para a delegacia.

A Secretaria Municipal de Saúde explicou ainda “que não houve interrupção no atendimento aos demais usuários da unidade” e que “toda a assistência necessária” foi garantida aos demais pacientes. Após ser atendida no hospital, a enfermeira recebeu alta. O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (Ceflan).

“Para manter a segurança de trabalhadores e usuários, as unidades de saúde são monitoradas pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). Os locais são monitorados sete dias por semana, 24h. Outra ação é o Patrulha SUS, construído de forma conjunta entre as secretarias municipais de Saúde e Segurança e Prevenção, por meio da Guarda Municipal. O programa consiste em um patrulhamento especializado exclusivo para as unidades de saúde, que acontece de forma regionalizada, com rotas definidas por planilhas”, concluiu em nota a pasta.

Com Itatiaia