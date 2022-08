Com menos de 24h de divulgação de lista de criminosos mais procurados, foragido é preso em Divinópolis

Menos de 24 horas após ter sua foto divulgada no cartaz dos criminosos mais procurados de Minas Gerais, um dos integrantes da lista foi preso após ser reconhecido e ter seu paradeiro denunciado à Polícia Militar. O criminoso em questão é Vítor Reginaldo Rosa, condenado por crime de feminicídio na cidade de Alfenas, no Sul de Minas Gerais.

Conforme o Ministério Público de Minas Gerais, Vitor foi preso na noite de quarta-feira na cidade de Divinópolis, na região Centro-oeste do Estado. Ele foi encontrado no bairro Belvedere I e foi reconhecido por uma testemunha que viu sua foto no cartaz de divulgação e acionou a Polícia Militar.

O crime cometido por Vitor ocorreu em dezembro de 2009. Na ocasião, ele assassinou a tiros a ex-mulher, Maria de Fátima Rodrigues, que na época tinha 51 anos. A filha do casal, que na época do crime tinha 14 anos, chegou a presenciar o crime e chegou a implorar para que o pai não atirasse na mãe.

Vitor era caminhoneiro e na época do crime tinha 60 anos. Antes do assassinato, ele já havia tentado matar a ex-mulher com uma marreta.

OS MAIS PROCURADOS

O projeto ‘MPMG Busca’ é uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais para localizar criminosos que estão com mandados de prisão em aberto. Os alvos foram selecionados mediante consulta aos promotores de Justiça Criminais, que fizeram pedido de apoio para cumprimento de mandados de prisão de condenados ou foragidos considerados prioritários em razão de diversos fatores (repercussão social, gravidade da conduta, reiteração delitiva etc).

Quem tiver informações sobre a localização dos procurados pode fazer sua denúncia sigilosa à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelos telefones 127 e (31) 3330-9504 ou pela página da Ouvidoria no portal do MPMG.

