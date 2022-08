Mulher é presa por furtar R$ 400 mil do pai com ajuda do filho

Uma mulher, de 59 anos, e o filho dela, de 19, foram presos suspeitos de furtar a quantia de R$ 400 mil em Montalvânia, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Civil, o dinheiro foi levado do cofre do pai da investigada no final do ano de 2021.

Foto: Raquel Freitas/g1

Os mandados de prisão contra mãe e filho foram cumpridos no Distrito Federal, nesta quinta-feira (18).

As investigações da Polícia Civil apontaram que outras duas netas do idoso também participaram do crime.

“No dia dos fatos, conforme se apurou, para pegar a chave do cofre, objeto inseparável da vítima, eles usaram um medicamento ansiolítico para dopar o idoso. Após pegar todo o dinheiro da vítima, o valor foi dividido entre os quatro envolvidos”, informou a PC por meio de nota.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso depois que a vítima procurou a delegacia.

“A vítima registrou o furto após perceber que seu dinheiro, R$ 400 mil, havia sumido do cofre, no final do ano passado. O idoso contou que sempre guardou quantias em dinheiro em sua casa, dentro de um cofre e, mantinha a chave em sua calça”.

Durante as investigações, as duas netas, apontadas com coautoras, foram identificadas e contaram à polícia a dinâmica do crime. Elas também devolveram cerca de R$ 140 mil.

Os quatro envolvidos foram indiciados por furto qualificado e a PC representou pela prisão de mãe e filho, que permaneciam foragidos. Os dois foram localizados em Brasília (DF) após um trabalho do Setor de Inteligência da Polícia Civil e nenhuma quantia em dinheiro foi recuperada com eles.

O inquérito da Polícia Civil foi concluído e encaminhado à Justiça. Os presos foram levados para o sistema prisional.

Os nomes dos investigados não foram divulgados e o g1 não conseguiu falar com a defesa deles. Se algum advogado se manifestar, esta reportagem poderá ser atualizada.

