Funcionárias de presídio são julgadas por se relacionarem com mesmo detento

Duas mulheres, ambas de 25 anos e funcionárias de um presídio, estão sendo julgadas por má-conduta por manterem um relacionamento amoroso com um detento. O caso foi registrado no País de Gales e revelado pelo “The Sun.”

Funcionárias de cadeia são julgadas após se relacionarem com mesmo preso — Foto: Arquivo pessoal

Uma enfermeira e uma oficial de custódia estão respondendo ao processo após serem flagradas mantendo uma “relação inadequada” com um detento. O homem não foi identificado nem nomeado nas acusações judiciais.

A oficial de custódia teria se relacionado durante cinco meses com o detento entre dezembro e abril do ano passado. Já a enfermeira ficou com o detento entre os meses de maio de julho deste ano.

Os promotores à frente do caso alegaram que as duas “abusaram da confiança do público” ao “envolver-se em um relacionamento inadequado com um prisioneiro”.

Com O Tempo